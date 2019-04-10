رياضة | موعد مباراة أياكس ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أياكس ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء مباراة أياكس ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقين على ملعب يوهان كرويف أرينا لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على الطريقة التي تأهل بها كلا الفريقين بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

وكان أياكس قد تأهل للدور ربع النهائي بعد تخطيه عقبة فريق نادي ريال مدريد في دور الستة عشر بالخسارة في ملعبه بهدف مقابل إثنين قبل أن يعوض خسارته إياباً بفوز إستقر عند أربعة أهداف مقابل هدف.

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فيما عبر يوفنتوس بعد ريمونتادا شهيرة على أتلتيكو مدريد الأسباني بعد الخسارة ذهاباً على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين مقابل لاشيء قبل أن يعود الدون ويقود فريقه للفوز إياباً بثلاثية نظيفة.

توقيت متابعة مباراة أياكس ضد يوفنتوس اليوم الأربعاء

تبدأ مباراة أياكس ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة أياكس ضد يوفنتوس على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة أياكس ضد يوفنتوس والتي تجمع الفريقان على ملعب يوهان كرويف أرينا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الثنائي حفيظ دراجي وسوار الذهب ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي كارلوس ديل سيرو غراندي.