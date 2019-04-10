رياضة | لوريس بعد الفوز على السيتزنز: مباراة غاية في الصعوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوريس بعد الفوز على السيتزنز: مباراة غاية في الصعوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمي توتنهام عقب الفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بأن المباراة كانت صعبة.

وقال لوريس في تصريحات صحفية عقب المباراة:" كانت مباراةٌ اليوم، لقد دفعنا أنفسنا حتى النهاية ولقد كانت مباراةً صعبة، لكننا قمنا بجهد جيد إنه فوزٌ جيد".

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وعن إصابة هاري كين، قال لوريس: "آمل ألا تكون سيئة لكني لا أعلم، أنتم تعرفون الشعور حينما يخرج أحد أفضل اللاعبين خارج الملعب لكننا تماسكنا وانهينا المباراة بالطريقة الصحيحة".

واختتم لوريس تصريحاته عن لقطة لمسة اليد ورؤية الـvar لها قائلا: "لم اشاهدها، إنها جزء كبير من المباراة وعلينا تقبل ذلك، لقد بقينا في اللقاء وهذا ما أعطانا قوة إضافية".