رياضة | جوزيه ينتظر إشارة الخطيب لتدريب الأهلي ويفاضل بين النحاس وميهوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه ينتظر إشارة الخطيب لتدريب الأهلي ويفاضل بين النحاس وميهوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من مفاوضاته مع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للعودة من جديد ولو بشكل مؤقت.

وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتفاوض مع جوزيه على العودة لتدريب الأهلي بشكل مؤقت لنهاية الموسم فقط خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني الحالي بعد الخسارة المذلة من صن داونز الجنوب إفريقي والاقتراب من توديع البطولة رسمياً قبل لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

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ورحب جوزيه بتدريب الأهلي بشكل مؤقت على أن يستعين بمدرب مصري من بين عماد النحاس وعلاء ميهوب للعمل في منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد عند إقالة لاسارتي.

وخسر النادي الأهلي بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.