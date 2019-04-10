رياضة | سون يبرز أسباب فوز توتنهام على مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سون يبرز أسباب فوز توتنهام على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سون هيونج مين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز الأنجليزي أن فريقه استحق الفوز الذي حققه على نادي مانشستر سيتي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد وايت هارت لين لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة في طريقها للخروج بنتيجة سلبية قبل أن يتمكن سون من اللحاق بالكرة قبل خروجها وإستدار وصوب بقدمه اليسرى في الشباك كان ذلك بحلول الدقيقة الثامنة والسبعين.

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وصرح سون عقب المباراة لشبكة بي تي سبورت أن الفريق لا يستسلم على الإطلاق ودائماً ما نقاتل حتى الدقيقة 90 من أجل تحقيق الفوز.

وأردف " الفريق إستحق الفوز ونفذنا جميع الخطط التي أبلغنا بها المدرب وكنا على قلب رجل واحد كما أننا ظهرنا أكثر جاهزية من لاعبي مانشستر سيتي.

وأنهى " اللعب في ملعب وايت هارت لين الجديد أمر مميز للغاية وسعيد بكوني اللاعب الأول الذي يسجل مع الفريق في بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا.