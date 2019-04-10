رياضة | جوارديولا يرسخ العقدة في ربع نهائي دوري الأبطال خارج ملعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرسخ العقدة في ربع نهائي دوري الأبطال خارج ملعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي مانشستر سيتي للهزيمة أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان آخر فوز لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خارج أرضه بالأبطال في ربع أو نصف نهائي الأبطال يعود لـ2011، وحيث كان حينها فيل فودين لاعبه الحالي كان يدرس في المرحلة الإبتدائية.

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ويسعى بيب جوارديولا للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع نادي مانشستر سيتي، وتحقيق إنجاز تاريخي مع الفريق الإنجليزي.