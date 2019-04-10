رياضة | أجويرو يسجل رقما سلبيا ضد توتنهام بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو يسجل رقما سلبيا ضد توتنهام بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التسجيل بشباك منافسه فريق توتنهام هوتسبير، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وفشل سيرجيو أجويرو للمرة الأولى من 7 مباريات بالتسجيل خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا، وكانت الأندية "فينورد - نابولي - شاختار - بازل - هوفنهايم - شالكه".

يذكر أن نادي توتنهام هوتسبير نجح في الفوز، ضد مانشستر سيتي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين.