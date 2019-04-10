انت الان تتابع بعد الفوز على بورتو.. كلوب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
كلوب
حقق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رقمًا مميزًا في مسيرته التدريبية، بعد الفوز الذى حققه فريقه أمام فريق بورتو البرتغالي، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث ذكرت شبكة «أوبتا» العالمية أن ذلك الفوز هو رقم 400 ليورجن كلوب خلال مسيرته التدريبية في مختلف البطولات. وأشارت «أوبتا» إلى أن يورجن كلوب حقق فوزًا في 111 مباراة مع ليفربول الإنجليزي، وفي 180 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وفي 109 مباراة مع فريق ماينز.
وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا، وفيرمينو، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق الإنجليزي قدمًا في الدور قبل النهائي، بينما باتت مهمة نظيره البرتغالي
وحقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا، وفيرمينو، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق الإنجليزي قدمًا في الدور قبل النهائي، بينما باتت مهمة نظيره البرتغالي أكثر صعوبة، ومن المقرر أن يحل فريق الريدز ضيفًا على بورتو في ملعب دراجاو، مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الإياب من ربع نهائي البطولة الأوروبية.
يذكر أن مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وبورتو بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ستقام يوم 17 من شهر أبريل الجاري في البرتغال، علمًا بأن فريق بورتو يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف في شباك البرازيلي اليسون بيكر حارس الريدز دون أن يستقبل مرماه أي أهداف.
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