انت الان تتابع أبوتريكة يهاجم جوارديولا بعد خسارة السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

ابوتريكة

وجه محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد خسارة أمام توتنهام بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب السبيرز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال أبوتريكة خلال تحليله للمباراة بقناة «بي إن سبورت»: «جوارديولا أخطأ في إدارته للمباراة، وهو السبب في الهزيمة أمام توتنهام». وواصل أبوتريكة انتقاده: «التشكيل الذي دفع به جوارديولا لم يكن جيدًا، كما أنه لم يتعامل مع المباراة بشكل جيد، وصعب المباراة على نفسه، بسبب عدم قراءة المباراة جيدًا وتسبب في خسارة فريقه».

وتابع نجم الأهلي السابق: «لا أعرف سبب تأخير تغيير ليروي ساني ودي برويين في الدقيقة 89 من المباراة، فكان يجب الدفع بهما مبكرًا، والمدير الفني هو الذي يسأل عن ذلك وكان يجب عليه أن يستبدل سيرجيو أجويرو بعد إضاعته ركلة جزاء لأنه فقد تركيزه». ونجح فريق توتنهام الإنجليزي فى تحقيق الفوز على

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