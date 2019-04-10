أبوتريكة يهاجم جوارديولا بعد خسارة السيتي

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١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
ابوتريكة
وجه محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد خسارة أمام توتنهام بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب السبيرز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال أبوتريكة خلال تحليله للمباراة بقناة «بي إن سبورت»: «جوارديولا أخطأ في إدارته للمباراة، وهو السبب في الهزيمة أمام توتنهام». وواصل أبوتريكة انتقاده: «التشكيل الذي دفع به جوارديولا لم يكن جيدًا، كما أنه لم يتعامل مع المباراة بشكل جيد، وصعب المباراة على نفسه، بسبب عدم قراءة المباراة جيدًا وتسبب في خسارة فريقه».
وتابع نجم الأهلي السابق: «لا أعرف سبب تأخير تغيير ليروي ساني ودي برويين في الدقيقة 89 من المباراة، فكان يجب الدفع بهما مبكرًا، والمدير الفني هو الذي يسأل عن ذلك وكان يجب عليه أن يستبدل سيرجيو أجويرو بعد إضاعته ركلة جزاء لأنه فقد تركيزه». ونجح فريق توتنهام الإنجليزي فى تحقيق الفوز على
وتابع نجم الأهلي السابق: «لا أعرف سبب تأخير تغيير ليروي ساني ودي برويين في الدقيقة 89 من المباراة، فكان يجب الدفع بهما مبكرًا، والمدير الفني هو الذي يسأل عن ذلك وكان يجب عليه أن يستبدل سيرجيو أجويرو بعد إضاعته ركلة جزاء لأنه فقد تركيزه».
ونجح فريق توتنهام الإنجليزي فى تحقيق الفوز على نظيره فريق مانشستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على استاد وايت هارت لين في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج».
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 أبريل الحالي، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.
سجل هدف المباراة الوحيد الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 78 من عمر المباراة، واحتج لاعبو السيتي على صحة الهدف بداعي أن الكرة تخطت خط المرمى إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.
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