شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لـ«الخليج 365»: السعودية تحتضن بطولات عربية لسيدات الكارتينغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

كشف رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل لـ«الخليج 365»، إقامة بطولات خليجية وعربية لسيدات الكارتينغ بالسعودية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من تنظيم البطولات العالمية والعربية منح فرصة للشباب والسيدات للتدرب والتمرس. وأضاف الفيصل أنه ستكون هناك بطولات محلية سعودية للمحترفين، نقل السائقين والسائقات من المبتدئين إلى المحترفين، وخلال السنوات القادمة ستضاف بطولات خليجية وسيكون لدينا سائقون، إضافة إلى حرص الاتحاد على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم في المشاركات. وذكر الفيصل أن بطولة المحترفين سيتم فيها استقطاب اللاعبات السعوديات المحترفات مثل ريما الجفالي، وأن ذلك من خطط الاتحاد، مشيراً إلى أن البطولات ستستمر وستفتح فئات وتعمم البطولات على مناطق المملكة. من جانبها، قالت الفائزة بالمركز الأول ياسمين المدني (16 سنة) لـ«الخليج 365»، إنها سعيدة بما حققته من فوز، وإنها كانت خائفة، لكن تحقق الفوز، وهذه ثاني بطولة تحصل عليها بالسعودية. وأضافت: «نصيحتي للكل أن الشخص يعمل على تطوير قدراته كي يصل لأهدافه»، لافتة إلى أن حلمها الاحتراف والآن تشارك في بطولة عالمية.

بدورها، أكدت الفائزة بالمركز الثاني الجوهرة السديري (11 سنة) لـ«الخليج 365»، أنها شاركت في 3 فئات العامة والناشئين والسيدات، وهذه أول مشاركة لها في سباق كبير، مضيفة أنها تطمح للفورمولا1. وقالت الفائزة بالمركز الثالث مضاوي آل سعود لـ«الخليج 365»: هذه ثاني مشاركة لي في السباق، والمتنافسات يمتلكن خبرة وكفاءة عالية، مضيفة: «كنت منقطعة سنة ونصف السنة عن السباق وعدت في 3 أشهر، وأطمح للمشاركة في البطولات الخليجية والعالمية، وكنت أمارس الكارتينغ كهاوية في صغري».