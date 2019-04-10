سييرا يرسم خطة «النصر»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يبدأ مدرب فريق الاتحاد سييرا اليوم (الأربعاء)، تحضيراته الفنية لمواجهة النصر المقرر موعدها يوم (السبت) القادم، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير

يبدأ مدرب فريق الاتحاد سييرا اليوم (الأربعاء)، تحضيراته الفنية لمواجهة النصر المقرر موعدها يوم (السبت) القادم، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حرص سييرا على مشاهدة أشرطة عدة للمباريات الأخيرة للفريق النصراوي، ووقف على نقاط الضعف من أجل استغلالها ضمن مخططاته الفنية لمباراة الكلاسيكو القادمة. ويتطلع «الداهية» الاتحادي لمواصلة فريقه للانتصارات وحصد النقاط من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق العميد منذ بداية الموسم الحالي. هذا وسيجري المدرب سييرا مناورات كروية خلال الحصص التدريبية التي ستسبق تحضيراته للمواجهة المرتقبة، فيما سيغيب عن كتيبة النمور في مواجهة النصر الثنائي جمال باجندوح وسعود عبدالحميد، وسيعمل سييرا على تعويض غيابهما بتجهيز البديلين من خلال الحصص التدريبية، وسيكون الفريق الاتحادي كامل الدسم في مباراة النصر، وستغادر البعثة الاتحادية للرياض بعد غد (الجمعة) لاستكمال التحضيرات الفنية النهائية للقاء.

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