شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجهز قائمة «الكلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا ملف الاستعداد لمباراة الكلاسيكو، التي تعد مفصلية للفريق النصراوي. فيما أراح الغنام والعبيد والخيبري، واستبعد المهاجم عبدالرزاق حمدالله الذي يشعر بإجهاد في العضلة، وتواجد كل من المدافع البرازيلي برونو وابن جلدته بتروس والنيجيري أحمد موسى في المدرجات لتشجيع زملائهم لعدم وجودهم في القائمة الآسيوية. وما زالت مشاركة المغربي نور الدين امرابط في الكلاسيكو غير واضحة، إذ لم تتضح قدرته على الوجود في المباراة أو حاجته لوقت أطول للتشافي من إصابته العضلية، فيما يهدد تراكم الكروت الصفراء الثلاثي البرازيلي بتروس ويحيى الشهري وحمد المنصور بالغياب عن مباراة الفتح في حال تلقيهم بطاقات صفراء في مباراة الاتحاد.

ومن جهته، طالب رئيس نادي النصر سعود آل سويلم جماهير ناديه بملء مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في مباراة يوم (السبت) القادم أمام الاتحاد في كلاسيكو ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.