شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح أهلاوي.. وتفرد حمدالله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حافظ النصر على صدارة سلم ترتيب المسابقة للجولة الثانية على التوالي بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة عقب ختام الجولة 26 وبفارق نقطة واحدة عن الهلال (60 نقطة) الثاني في سلم الترتيب، بفوز الأول على الرائد 5/‏1، فيما تغلب الثاني على الحزم 3/‏2.

ولم يتغير مركز الشباب الثالث بـ 47 نقطة رغم خسارته برباعية من الأهلي في قمة لقاءات الجولة، كما لم يغير فوز الفيحاء على التعاون من مقعد الأخير في المركز الرابع بـ 46 نقطة وبفارق الأهداف مع الأهلي صاحب المركز الخامس، في الوقت الذي صعد الوحدة للمركز السادس بـ 39 نقطة بفوزه على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدف، فيما عاد الفيصلي للمركز السابع بـ 37 نقطة بتعادله مع الفتح إيجاباً بهدف لمثله.

وفي منطقة الدفء استمرت الأندية على مراكزها حينما حافظ فريق الفتح على مركزه الثامن بـ 34 نقطة، والاتفاق في المركز التاسع بـ 32 نقطة، والرائد في المركز العاشر بـ 31 نقطة.

صراع المؤخرة مشتعل

ولا زال القادسية الذي حقق فوزاً على فريق أحد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المركز الحادي عشر بـ 27 نقطة، وهو العدد نفسه الذي يمتلكه الحزم صاحب المركز الثاني عشر، كما استمر الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بفوزه على الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفيحاء إلى المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن الاتحاد، أما الباطن فتراجع إلى المركز الخامس عشر، بينما بقي فريق أحد في مركزه السادس عشر بـ 15 نقطة، وهي الفرق التي تعد أقل الأندية حصداً للنقاط مع تبقي 4 جولات على نهاية المسابقة.

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ويعد أحد الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي فوز خارج أرضه، إذ تعادل 4 مرات وخسر في 9 مباريات، كما حقق الاتحاد أكبر نتيجة فوز له هذا الموسم بعد فوزه على الباطن 4/‏1، فيما تلقت شباك الشباب للمرة الأولى 4 أهداف في مباراة واحدة هذا الموسم وكانت من الأهلي.

حمدالله يختال بالصدارة

وشهدت الجولة تسجيل الهدف رقم 600 الذي حمل توقيع أحمد عبده لاعب الوحدة في شباك مضيفه الاتفاق، إضافة لتسجيل الـ «هاتريك» رقم 12 في المسابقة كأكثر عدد «هاتريك» في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد أن شهد موسم 2010/‏2011 تسجيل 11 حالة تسجيل ثلاثة أهداف للاعب في لقاء واحد. وحمل الـ «هاتريك» رقم 12 اسم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، وأصبح أول من ينجح في تسجيل هاتريك أو أكثر في 3 مباريات هذا الموسم.

كما تخطى حمد الله كلا من السوري عمر السومة، وناصر الشمراني ليصبح أكثر لاعب يسهم في تسجيل أهداف خلال موسم واحد منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين بـ 31 هدفا، فيما بات البرازيلي بيسمارك فيريرا مهاجم القادسية أكثر لاعب برازيلي سجل أهداف في تاريخ الدوري منذ بداية الموسم الماضي بـ 19 هدفا.

وحافظ حمدالله على صدارة قائمة هدافي الدوري بعد تسجيل 3 أهداف في شباك الرائد، حيث وصلت أهداف الجولة لـ 602 هدف، أما الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، فتمكن من فك صيامه التهديفي وأحرز هدفين في مواجهة فريقه أمام الحزم ليصعد للمركز الثاني في قائمة الهدافين بجانب الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم التعاون بـ 19 هدفا، وأصبح أكثر محترف أجنبي يسجل أهدافا للهلال خلال موسم واحد، فيما جاء السوري عمر السومة، وزميله ديجانيني تفاريس (مهاجما فريق الأهلي) في المركز الثالث بتسجيل كل منهما 16 هدفا.