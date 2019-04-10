فضيحة الأهلي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اقترب النادي الأهلي المصري من وداع دوري أبطال أفريقيا بعد أن خسر بخماسية قوية من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، خلال المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، والتي جاءت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة الإياب في مصر المقرر إقامتها يوم 13 إبريل الجاري. وأحرز الهدف الأول زوان في الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23، وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو في الدقيقة 62، والهدف الخامس باكاماني بالدقيقة 83.

بدأ اللقاء بحماس كبير من جانب أصحاب الأرض، واجهه تنظيم شديد من النادي الأهلي، وحصل الفريق الأحمر على ضربتين ركنيتين بعد مرور 3 دقائق بفضل تحركات مروان محسن وانطلاقات محمد هاني من الجبهة اليمنى.

في الدقيقة 6 شكل الأهلي أول خطورة حقيقية على مرمى صن داونز بعد تلقيه كرة عرضية متقنة إلا أن متوسط الميدان الدولي سدد الكرة برأسه خارج الملعب، وبعد تبادل كرات في الجبهة اليمنى بين محمد هاني ورمضان صبحي أرسل الأخير كرة عرضية خطيرة إلا أن حارس بطل جنوب أفريقيا التقط الكرة قبل وصولها لمروان محسن مهاجم الأهلي.

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في الدقيقة 14 أحرز زوان مهاجم صن داونز الهدف الأول لناديه بعد تلقيه عرضية متقنة من الجبهة اليسرى وصلت له بعد مرورها من دفاعات الأهلي بغرابة ليسكنها بسهولة في الشباك.

واصل صن داونز ضغطه على دفاعات الأهلي، وتعرض سعد سمير مدافع الفريق الأحمر لإصابة قوية غادر على إثرها الملعب مستبدلاً، ودفع لاسارتي المدير الفني بياسر إبراهيم بدلاً منه في الدقيقة 19 من عمر اللقاء. وتعد هذه أكبر هزيمة يتلقاها الأحمر في أفريقيا، إذ التقى الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا في 20 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، فاز في 8 مباريات، وخسر في 6 مواجهات، وسيطر التعادل بينهما في 6 مباريات.

وأما صن داونز فقد لعب معه 5 مرات، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل معه مرتين، وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها أمام الفريق الجنوب أفريقي، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها الأهلي 5 أهداف في البطولات الأفريقية بمباراة واحدة، إذ كانت أكبر هزيمة لأبناء الجزيرة في البطولات الأفريقية أمام بترو أتلتيكو الأنغولي 4 /‏‏ 2 على أرضه ووسط جماهيره باستاد القاهرة الدولي، ضمن مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، وكانت بتاريخ 5 أكتوبر 2001.

كما خسر الأحمر أمام الإسماعيلي بنتيجة 4 /‏‏ 2، في مرحلة دور المجموعات بدوري الأبطال، يوم 10 سبتمبر 2010، وأكبر فارق أهداف تلاقاه الأحمر، في دوري الأبطال، كان أمام الهلال السوداني وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنفس النتيجة بثلاثية دون رد.