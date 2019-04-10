شكرا لقرائتكم خبر عن «الإتي» يعزف في الجوهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

حافظ فريق الاتحاد على صدارته للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه الصعب بنتيجة 3/‏‏2 على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، فيما تعرض فريق الأهلي للخسارة الثانية في دوري أبطال آسيا وكانت هذه المرة على يد فريق بيرسبوليس الإيراني بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

ففي جدة، استطاع فريق الاتحاد أن يصل للنقطة السادسة بعد تجاوزه لفريق لوكوموتيف بثلاثية جاءت عن طريق فهد المولد (هدفين) وناصر الشمراني، فيما جاء هدفا لوكوموتيف عن طريق إسكندروف وريفانتش، وبذلك يتربع فريق الاتحاد على صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن وصيفه الوحدة الإماراتي، فيما احتل لوكوموتيف المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ومتفوقاً على الريان القطري صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

وشهد اللقاء سيطرة متبادلة في الشوط الأول وكانت الكرة الخطيرة الوحيدة للاتحاد من تسديدة خالد السميري التي تصدى لها الحارس بصعوبة، وفي الشوط الثاني شكل الثنائي ناصر الشمراني والبديل فهد المولد خطورة كبيرة على الدفاع الأوزبكي وتمكنا من هز الشباك مع بداية الشوط، ولكن بعد الهدفين تراجع أداء الفريق الاتحادي كثيراً مما مكن الفريق الأوزبكي من كسب الثقة وتقليص الفارق ومن ثم تحقيق التعادل، ليدفع المدرب سييرا بالمهاجم رومارينهو الذي استطاع أن يخترق الدفاع الأوزبكي ويتحصل على ركلة جزاء في الوقت القاتل تقدم لها فهد المولد ووضعها بثقة في الشباك ليحصد الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره الآسيوي.

وفي دبي، خسر فريق الأهلي لكرة القدم من بيرسبوليس الإيراني بهدفين دون رد أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليرفع بيرسبوليس رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن السد القطري، فيما تجمد رصيد الأهلي عند الثلاث نقاط وفي المركز الأخير.