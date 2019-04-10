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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تغنت الجماهير الاتحادية بفوز الفريق الكروي على نظيره لوكوموتيف الأوزبكي بنتيجة 2/3 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، على الرغم من غيابها عن الحضور بقرار من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، إذ تواجدت في مقر النادي بشارع الصحافة بقيادة رئيس الرابطة صالح القرني، وحضور اللاعبين السابقين للنادي، إذ رددت الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد «صدارة بس» عقب محافظة العميد على الصدارة الآسيوية، وعاشت الجماهير الأفراح مع الأهداف الاتحادية الثلاثة التي سجلها الثنائي فهد المولد وناصر الشمراني.

تغنت الجماهير الاتحادية بفوز الفريق الكروي على نظيره لوكوموتيف الأوزبكي بنتيجة 2/3 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، على الرغم من غيابها عن الحضور بقرار من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، إذ تواجدت في مقر النادي بشارع الصحافة بقيادة رئيس الرابطة صالح القرني، وحضور اللاعبين السابقين للنادي، إذ رددت الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد «صدارة بس» عقب محافظة العميد على الصدارة الآسيوية، وعاشت الجماهير الأفراح مع الأهداف الاتحادية الثلاثة التي سجلها الثنائي فهد المولد وناصر الشمراني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.