حضوركم حفزنا للفوز

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) امتدح نائب رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، وقفة جماهير ناديه خلف الفريق رغم حرمانهم من التواجد في لقاء فريقه أمام لوكوموتيف في اللقاء الذي جمعهما أمس في «الجوهرة» ضمن مواجهات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، التي كسبها بنتيجة 3/2، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «صور الحضور الكبير لجماهير العميد الوفية في مدرجات ملعب النادي قبل ساعات من موعد اللقاء كان تأثيره كبيرا في تحفيز اللاعبين لتحقيق النقاط الثمينة في المشوار الآسيوي»، مباركا للجميع هذا الانتصار المهم.

امتدح نائب رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، وقفة جماهير ناديه خلف الفريق رغم حرمانهم من التواجد في لقاء فريقه أمام لوكوموتيف في اللقاء الذي جمعهما أمس في «الجوهرة» ضمن مواجهات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، التي كسبها بنتيجة 3/2، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «صور الحضور الكبير لجماهير العميد الوفية في مدرجات ملعب النادي قبل ساعات من موعد اللقاء كان تأثيره كبيرا في تحفيز اللاعبين لتحقيق النقاط الثمينة في المشوار الآسيوي»، مباركا للجميع هذا الانتصار المهم.

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