شكرا لقرائتكم الزمالك يعسكر للمصرى فى السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل اليوم، الأربعاء فريق الزمالك بقيادة السويسرى كرستيان جروس، معسكر مغلق بالسويس، استعدادًا لمواجهة المصرى التى ستجمع الفريقين غدًا الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدورى الممتاز، الذى يتصدره الزمالك برصيد 57 نقطة.

ورفض جروس فكرة استمرار معسكر الفريق فى السويس بعد لقاء المصرى، وقرر عودة الفريق إلى القاهرة عقب خوض لقاء المصري، على أن يتدرب الجمعة بالقاهرة ثم يسافر إلى السويس، السبت استعدادا للقاء حسنية أغادير في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر الأحد المقبل بالسويس.