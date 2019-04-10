شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة ينهى إجازة الـ72 ساعة ويبدأ الاستعداد للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم، الأربعاء فريق وادى دجلة، لاستئناف تدريباته الجماعية بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام عقب تأجيل مواجهة الزمالك، التى كان مقررًا لها، يوم الأحد 14 أبريل، بالدورى، بسبب مواجهة الأبيض لفريق حسنية أغادير المغربى فى إياب الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى فريقه بتكرار الفوز على الإسماعيلى بثلاثية فى المباراة المقبلة والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، فى إطار منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث سبق للفريق الدجلاوى الفوز على الدراويش بنتيجة 3/1 فى لقاء الدور الأول، الأمر الذى سيزيد من صعوبة المواجهة المقبلة.