الدكش: بدايتى مع فيديوهات مباريات الكرة بخناقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناقد الرياضى بـ"سوبر كورة" مصطفى يحيي الدكش عن تفاصيل مشواره مع رصد الأحداث فى مباريات كرة القدم منذ أن قرر البدء فيها قبل عامين وحتى الآن، وتفاصيل بعض المواقف الشهيرة التى وقع فيها بعض اللاعبين والمدربين.
أضاف مصطفى الدكش خلال ظهوره فى برنامج كورة كل يوم مع الإعلامي كريم حسن شحاتة ، أنه بدء بمباراة الزمالك والمصرى قبل عامين فى الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز الأبيض ووقتها شهدت مشادة عنيفة بين التوأم بعد توجيه أحد المشجعين لحسام حسن سبابا عقب انتهاء المباراة.
أوضح مصطفى الدكش أن الاسم كان سببًا من الأسباب التى جعلته يمتلك شهرة كبيرة خاصة وان الجميع يرتبط بأذهانهم ان اسم الدكش بأشخاص بعيدين عن كرة القدم.
وكشف الدكش عنه انه تلقى الدعم الكامل من المؤسسة ”الخليج 365” فى بداية عمله برصد الوقائع فى المباريات بالفيديوهات بالرغم من ان هذه الأمور صعبة جدًا نتيجة عدم قدرتنا على استيعاب ان الصحفى مسئوليته نقل الأحداث وعرضها للجمهور صاحب الحق فى معرفة كافة الأخبار.
تابع الدكش أنه سبق وأن تسبب فى توقيع عقوبات على أحمد حسام ميدو مدرب وادى دجلة وقتها عندما قام بإشارات خارجة لجماهير الأهلى بعدما تعرض لاستفزاز منهم وتم توقيع عقوبة مالية عليهم وقتها.
أوضح الدكش أنه رصد ازمة محمود عبد الرحيم جنش والهانى سليمان خلال مباراة الزمالك والاتحاد والتى اتخذ بعدها المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك قرار بخصم ضد حارس الأبيض.
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