شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: الشحات لا يستحق 90 مليون جنيه و عودة رمضان صبحي "غلط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أن المبلغ الذى دفعه الاهلي في صفقة حسين الشحات كبير للغاية ومبالغ فيه ، وأنه شخصياً لا يوافق على دفع هذا المبلغ في لاعب بالدوري المصري والتى كلفت خزينة القلعة الحمراء ما يقرب 90 مليون جنية .

وأوضح محمد عمارة خلال حواره لـ"الخليج 365": كنت أفضل أن يستكمل رمضان صبحي مشواره الاحترافي وألا يعود للأهلي، مُعلقاً: رمضان هو أحد أبنائي فقد قمت بتدريبه في قطاع الناشئين بالاهلي عندما كان في سن العشر سنوات وكنت أتمنى أن يكمل التجربة، وألا يعود إلا مع اقتراب اعتزاله، ولكنني متأكد من انه سيعود بشكل أقوى.

وأنتقل رمضان صبحي للأهلي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسيفيلد الأنجليزي فيما إنتقل الشحات للأهلي مقابل 90 مليون جنيه قادماً من العين الإماراتي.

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وأشار محمد عمارة أن صالح جمعة من أفضل اللاعبين في مصر، ولكنه " لازم يحب نفسه شوية، وماحدش هينفع حد" لابد أن يساعد نفسه بنفسه .