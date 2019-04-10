شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يجهز فييرا لقيادة هجوم بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، الإيفوارى محمد فييرا البعيد عن مستواه منذ فترة لقيادة هجوم الفريق بجانب الثنائى أحمد عفيفى وشكرى نجيب، خاصة أن اللاعب يمر بمرحلة انعدام وزن منذ حضور الجهاز الفنى الحالى للفريق بالرغم من تألقه مع الفريق البترولى فى بداية الموسم وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة .

ويحاول محمد عودة إيجاد بعض الحلول الإستراتيجية للاستفادة منهم خلال المباريات المقبلة، خاصة بعد شفاء علاء على قائد الفريق، وتجهيز عبد الرحمن السويسى مهاجم الفريق الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .