بيراميدز: استعدادنا للاتحاد لا يختلف عن لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أن استعدادات الفريق للمباراة المقبلة في الدوري، أمام الاتحاد السكندري، لا تختلف عن مواجهة الأهلي.

بيراميدز يواجه الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل بالأسبوع الـ29 من الدوري، قبل أن يحل ضيفا على الأهلي حامل اللقب في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ25.

وقال عفيفي لـ"نايل سبورت": "في المرحلة الأخيرة من الدوري، نخشى كإدارة نادي من فقدان اللاعبين خلال تلك الفترة الهامة، سواء بداعي الإنذارات أو الإصابات".

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وأضاف: "مباراة الاتحاد مثل الأهلي لأن كلاهما بثلاث نقاط، واستعدادات اللاعبين لا تختلف من لقاء لآخر".

وأوضح: "لكن التركيز في لقاء الأهلي سيكون أكبر بكل تأكيد، نظرًا لقوته وتاريخه الكبير".

وأتم المتحدث الرسمي لبيراميدز تصريحاته قائلا أن البرازيلي كينو، نجم الفريق، سيغيب عن مواجهة الأهلي للإيقاف في حال حصوله على إنذار أمام الاتحاد السكندري.