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انت الان تتابع الصحافة الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول وسقوط السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص
ليفربول
تناولت الصحف الإنجليزية المباريات التي انتهت، الثلاثاء، من ربع نهائى دورى أبطال أوروبا «التشامبيونزليج». وفاز ليفربول الإنجليزى على فريق بورتو البرتغالي بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من نابي كيتا فى الدقيقة 5 وروبيرتو فيرمينو بهدف ثان فى الدقيقة 26. بينما انتهت مباراة مانشستر سيتى الإنجليزى ضد نظيره توتنهام، بفوز الأخير بهدف دون رد أحرزه الكوري الجنوبي سون في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وأهدر الأرجنتيني سيرجيو ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.
قالت صحيفة «ميرور» فى عنوان لها عن مباراة السيتى وتوتنهام: بعد إصابة هارى كين وتصدى لوريس لركلة جزاء.. سون يمنح توتنهام الفوز بينما تناولت «ذا صن» فوز السبيرز بعنوان قالت فيه: سون يشعل مباراة توتنهام ويضعها فى المقدمة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد إهدار أجوير
قالت صحيفة «ميرور» فى عنوان لها عن مباراة السيتى وتوتنهام: بعد إصابة هارى كين وتصدى لوريس لركلة جزاء.. سون يمنح توتنهام الفوز
بينما تناولت «ذا صن» فوز السبيرز بعنوان قالت فيه: سون يشعل مباراة توتنهام ويضعها فى المقدمة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد إهدار أجوير لضربة جزاء.
بينما جاء عنوان «جارديان» يقول: سون بمجهوده الفردى يعطى السبيرز الأفضلية فى ذهاب ربع النهائى
وعن مباراة ليفربول وبورتو قالت «ذا صن» عبر موقعها: نابي كيتا وروبرتو فيرمينو يمنحون الريدز السيطرة على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
وجاء في عنوان صحيفة «التليجراف» تعليقا على على فوز ليفربول: نابي كيتا وروبرتو فيرمينو ينجحان فى إيقاف بورتو و يمنحان ليفربول الأفضلية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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