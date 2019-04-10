انت الان تتابع الصحافة الإنجليزية تعلق على فوز ليفربول وسقوط السيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

ليفربول

تناولت الصحف الإنجليزية المباريات التي انتهت، الثلاثاء، من ربع نهائى دورى أبطال أوروبا «التشامبيونزليج». وفاز ليفربول الإنجليزى على فريق بورتو البرتغالي بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من نابي كيتا فى الدقيقة 5 وروبيرتو فيرمينو بهدف ثان فى الدقيقة 26. بينما انتهت مباراة مانشستر سيتى الإنجليزى ضد نظيره توتنهام، بفوز الأخير بهدف دون رد أحرزه الكوري الجنوبي سون في الدقيقة 78 من عمر المباراة، وأهدر الأرجنتيني سيرجيو ركلة جزاء للسيتي في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

قالت صحيفة «ميرور» فى عنوان لها عن مباراة السيتى وتوتنهام: بعد إصابة هارى كين وتصدى لوريس لركلة جزاء.. سون يمنح توتنهام الفوز بينما تناولت «ذا صن» فوز السبيرز بعنوان قالت فيه: سون يشعل مباراة توتنهام ويضعها فى المقدمة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد إهدار أجوير