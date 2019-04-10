انت الان تتابع مدرب توتنهام: مانشستر سيتى المرشح الأول لنصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

أشاد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى توتنهام، بأداء لاعبيه أمام نظيره مانشستر سيتى، من خلال الفوز بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب وايت هارت لين، ضمن مافسات ذهاب ربع النهائى ببطولة دورى أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 أبريل المُقبل، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، سجل هدف المباراة الوحيد الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 78 من عمر المباراة، واحتج لاعبو السيتي على صحة الهدف بداعي أن الكرة تخطت خط المرمى إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

وقال المدير الفنى في تصريحات عقب المباراة: «لقد قدمنا أداءً رائعًا أمام مانشستر سيتي، وحققنا الفوز عليه فى مباراة مثيرة للغاية من مباريات دوري أبطال أوروبا، وماشستر سيتى رغم الخسارة الى انه سيظل المرشح الأول للتأهل الى نصف نهائى البطولة». وعلق مدرب توتنهام على احتساب حكم المباراة ركلة جزاء

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