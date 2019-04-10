ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال

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تحرير:علي الزيني ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
ليفربول
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا، وفيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق الإنجليزي قدمًا في الدور قبل النهائي، بينما باتت مهمة نظيره البرتغالي أكثر صعوبة، ومن المقرر أن يحل فريق الريدز ضيفًا على بورتو في ملعب دراجاو مساء الأربعاء القادم، في إطار مباريات الإياب من ربع نهائي البطولة الأوروبية.
فريق ليفربول سيطر على مجريات الأمور منذ البداية، ترجمها بهدف في الدقيقة الخامسة، بعدما هيأ فيرمينو الكرة إلى كيتا على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية خدعت كاسياس وسكنت الشباك. محمد صلاح أضاع فرصة هدف محقق في الدقيقة 22، بعدما أخطأ بيريرا في تمرير الكرة، استغلها صلاح وانطلق في مواجهة كاسياس،
محمد صلاح أضاع فرصة هدف محقق في الدقيقة 22، بعدما أخطأ بيريرا في تمرير الكرة، استغلها صلاح وانطلق في مواجهة كاسياس، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة زاحفة مرت على يسار الحارس الإسباني.
وفي الدقيقة 26 أضاف فيرمينو الهدف الثاني لفريق ليفربول، بعد عرضية من أرنولد، حولها فيرمينو بسهولة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين نظيفين.
لم يتغير الحال في الشوط الثاني، سيطر ليفربول على مجريات الأمور، لكن دون خطورة على المرمى، في ظل اعتماد بورتو على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة نسبية على مرمى أليسون، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.
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