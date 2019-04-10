انت الان تتابع ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

ليفربول

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا، وفيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق الإنجليزي قدمًا في الدور قبل النهائي، بينما باتت مهمة نظيره البرتغالي أكثر صعوبة، ومن المقرر أن يحل فريق الريدز ضيفًا على بورتو في ملعب دراجاو مساء الأربعاء القادم، في إطار مباريات الإياب من ربع نهائي البطولة الأوروبية.

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فريق ليفربول سيطر على مجريات الأمور منذ البداية، ترجمها بهدف في الدقيقة الخامسة، بعدما هيأ فيرمينو الكرة إلى كيتا على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية خدعت كاسياس وسكنت الشباك. محمد صلاح أضاع فرصة هدف محقق في الدقيقة 22، بعدما أخطأ بيريرا في تمرير الكرة، استغلها صلاح وانطلق في مواجهة كاسياس،