انت الان تتابع حارس توتنهام يتحدث عن تأثير إصابة كين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

هوجو لوريس

عبر هوجو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد وايت هارت لين، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وحسمها السبيرز لصالحه بهدف نظيف، عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 78. جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء في لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي.سي»، قال فيها: «قدمنا مباراة كبيرة، و ضغطنا على الخصم حتى النهاية، كانت مواجهة صعبة وقد بذلنا مجهودًا كبيرًا، وفي النهاية حققنا انتصارًا هامًا».

وانتقل الحارس للحديث عن إصابة زميله هاري كين، قائلًا: «أتمنى ألا تكون إصابة كين سيئة، لا أدري، تعرف هذا الشعور عندما يغادر أفضل لاعبيك الملعب، ولكننا حافظنا على قوتنا حتى نهاية اللقاء». وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وتصدى لها لوريس، قال: «لم أرها،

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