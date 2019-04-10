انت الان تتابع حارس توتنهام يتحدث عن تأثير إصابة كين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
هوجو لوريس
عبر هوجو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب استاد وايت هارت لين، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وحسمها السبيرز لصالحه بهدف نظيف، عن طريق الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة 78. جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية اللقاء في لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي.سي»، قال فيها: «قدمنا مباراة كبيرة، و ضغطنا على الخصم حتى النهاية، كانت مواجهة صعبة وقد بذلنا مجهودًا كبيرًا، وفي النهاية حققنا انتصارًا هامًا».
وانتقل الحارس للحديث عن إصابة زميله هاري كين، قائلًا: «أتمنى ألا تكون إصابة كين سيئة، لا أدري، تعرف هذا الشعور عندما يغادر أفضل لاعبيك الملعب، ولكننا حافظنا على قوتنا حتى نهاية اللقاء». وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وتصدى لها لوريس، قال: «لم أرها،
وانتقل الحارس للحديث عن إصابة زميله هاري كين، قائلًا: «أتمنى ألا تكون إصابة كين سيئة، لا أدري، تعرف هذا الشعور عندما يغادر أفضل لاعبيك الملعب، ولكننا حافظنا على قوتنا حتى نهاية اللقاء».
وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وتصدى لها لوريس، قال: «لم أرها، إنها جزء من اللعبة، وعلينا تقبلها، لقد بقينا في اللقاء وأعطينا ما لدينا من طاقة».
وتعرض الدولي الإنجليزي هاري كين لإصابة قوية في الكاحل، عقب تدخل عنيف من فابيان ديلف، الظهير الأيسر لفريق مانشستر في الدقيقة 55، قبل أن يغادر الملعب، بمساعدة أعضاء الجهاز الطبي لفريقه، وحل البرازيلي لوكاس مورا بديلًا له.
ويلتقي فريق مانشستر سيتي ونظيره توتنهام في مواجهة الإياب، على ملعب الاتحاد، يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر إبريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس توتنهام يتحدث عن تأثير إصابة كين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.