ليفربول يُسقط بورتو ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

كتب - أمير فرج:

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا غاليًا على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أنفيلد رود، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول للمباراة،عن طريق نابي كيتا، ثم أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 26.