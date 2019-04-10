محمد شبانة: حملة ممنهجة ضد الأهرام الرياضي بعد غلاف انتقاد الخطيب

عمرو ابوبكر
قال محمد شبانة رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي إن الانتقاد الموجه للمجلة بعد غلاف انتقاد محمود الخطيب رئيس الأهلي أن ما يحدث حملة ممنهجة، بعد نزول المجلة بـ 10 دقائق للأسواق.
وتابع : في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : لم يناقش أحد الأمر بشكل مهني، الجميع له وجهة نظر ونحترمها بمن فيهم إبراهيم المنيسي، ولكنه من الطبيعي أن يدافع بسبب وجوده في قناة الأهلي".
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