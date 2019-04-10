النشرة الرياضية| إصابة صادمة في الأهلي.. تريزيجيه الأفضل.. واقتراب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز الأخبار في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر 2019، والتي جاء على رأسها إصابة قوية في الأهلي واقتراب محمد صلاح من بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال.
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