الليلة.. لقاء استعادة الكبرياء.. الأهلي يواجه المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة، في أول اختبار للقلعة الحمراء، بعد خماسية صنداونز الجنوب أفريقي الكارثية بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة المقاصة والأهلي ضمن الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز في الساعة الـ8 مساء الأربعاء.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ويأتي المقاصة في المركز الـ5 برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف دون مقابل لمصر المقاصة، وشهد اللقاء أول أهداف حسين الشحات مع القلعة الحمراء.

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ويغيب عن الأهلي حسام عاشور، وأحمد الشيخ، وسعد الدين سمير، وإسلام محارب، وهشام محمد، وشريف إكرامي، ووليد سليمان بداعي الإصابة، فيما يغيب الثنائي جيرالدو، وعلي معلول بداعي الإيقاف.

ولم يقم مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بضم الثنائي مروان محسن وناصر ماهر للقائمة.

وتأتي المباراة وسط ظروف استثنائية للنادي الأهلي، بعدما خسر 5-0 من صنداونز الجنوب أفريقي، وقيام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمسؤول عن ملف كرة القدم بفرض عقوبات غير مسبوقة على اللاعبين.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بأن الفريق يستعد بقوة لمباراة المقاصة، من أجل أن تكون بداية محو اثار ما حدث أمام صنداونز، حيث أنه لا يوجد وقت للمبررات، فقط العمل بإصرار وقتال في الملعب من أجل استعادة كبرياء الأهلي.

ويستهدف المقاصة استغلال حالة النادي الأهلي النفسية والبدنية، أملا في خطف انتصار مفاجئ يمنح الفريق فرصة جديدة للتواجد في المربع الذهبي ويدعم موقفة بالترتيب.