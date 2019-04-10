كلوب: هدف فيرمينو "عالمي".. وفقدنا إيقاعنا في الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

وصف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني الذي سجله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في مرمى بورتو البرتغالي بالهدف العالمي، كما اعترف بتراجع إيقاع فريقه خلال شوط المواجهة الثاني.

وفاز ليفربول على بورتو بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويلتقي الفريقان إيابًا في الأراضي البرتغالية الأسبوع المقبل.

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وقال كلوب في تصريحات عقب المواجهة: "أنا سعيد، لكن المواجهة المقبلة ستكون صعبة، لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، لكننا فقدنا إيقاعنا في الشوط الثاني، لكن بشكل عام النتيجة جيدة."

وأكمل المدير الفني الألماني: "كنا ندرك أننا لم نحسم المواجهة هنا (في ملعب أنفيلد) كنا ندرك أن مواجهة ثانية ستجمعنا في الأراضي البرتغالية، بالتأكيد ستكون مواجهة في أجواء صعبة" وأضاف كلوب: "سجلنا هدفين جميلين، الهدف الثاني كان عالميًا، جاء نتاج هجمة مميزة."

وسجل نابي كيتا هدف ليفربول الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة، قبل أن يعزز روبيرتو فيرمينو التقدم بعد تمريرة من ترينت أليكساندر أرنولد في الدقيقة السادسة والعشرين.