جوارديولا: أحيانا يكون التعادل السلبي أسوأ من الخسارة بهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن الخسارة بهدف نظيف قد تكون نتيجة أفضل من التعادل السلبي في بعض الأحيان، كما وصف سيناريو مواجهته أمام توتنهام هوتسبر في دوري أبطال أوروبا أفضل من نظيره أمام ليفربول في المرحلة ذاتها بالموسم الماضي.

وخسر مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبر بهدف نظيف سجله الكوري هيونج مين سون، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بينما كان الفريق ذاته قد خسر أمام ليفربول بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بالموسم الماضي، قبل توديع دوري الأبطال بخسارة جديدة إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المواجهة: "سيناريو الموسم الماضي أمام ليفربول كان أسوأ، باستثناء بعض الفرص التي أتيحت لتوتنهام عن طريق الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، سيطرنا على المواجهة ولعبنا بهدوء، بالتأكيد كنت أتمنى أن نسجل أهدافًا، لكن هذا ما انتهت عليه المباراة."

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وأضاف المدرب الكتالوني: "عندما نلعب بشكل سىء أعترف بذلك، لكنني لا أشعر بهذا الأمر، إنهم فريق يتميز بالضغط الكبير، لكنهم لم ينجحوا في فعل ذلك خاصة في الشوط الثاني، حيث وصلنا كثيرًا إلى الثلث الهجومي."

وأكمل جوارديولا: "النتيجة ليست أفضل ما كان يمكن تحقيقه، لكن إذا أردت مواصلة المشوار للمراحل النهائية، عليك أن تعود في مثل تلك المواقف، في بعض الأحيان تكون الخسارة بنتيجة 1-0 أفضل من التعادل 0-0، لأنك تدرك جيدًا ما يجب عليك فعله، علينا أن نسجل أهدافًا."

ويستضيف ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالتاسعة مساء السابع عشر من أبريل الجاري."