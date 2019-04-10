محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى محمد شبانة، رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي تفهمه للانتقادات التي طالته من قبل إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي مقدما برنامج ملك وكتابة بقناة النادي الأهلي.
وكان غلاف مجلة الأهرام الرياضي جاء بتصميم لجريدة تايمز البريطانية واستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحمود الخطيب وذيله بتعليق الغريق عقب هزيمة فريقه بخماسية نظيفة أمام صن دوانز في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا مما أثار العديد من الانتقادات.
وعلل شبانة غلاف مجلة الأهرام الرياضي ـ خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء ـ بقوله:"نرى الحدث الأهم رياضيًا ونعبره عنه والاقتباس موجود من قبل وقمت به حينما وضعت صورة محمد صلاح على شخصية لعبة ببجي ولم يتحدث أحد حينها والعدد نفذّ من الأسواق".
واسترسل رئيس تحرير مجلة الأهرام:"هزيمة الأهلي بخماسية حدث جلل وهزيمته صعبة على الجمهور ووُصفت بالفضيحة ولكن استغرب ربط الغلاف بمحمود طاهر الذي لم أقابله منذ الانتخابات سوى مرة وكذلك بتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودي الذي لم ألتقٍ به من قبل".
وعن عدم استبدال مُصمم الغلاف "الدبوس" الذي كان على بذلة دونالد ترامب ويحمل علم أمريكا بعلم مصر، رد شبانة:"لا أحب التحدث عن هذه الأشياء الصغيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر شبانة عن "غلاف" الأهرام الرياضي: متفهم موقف الأهلي.. ولم أقابل طاهر أو ألتق بآل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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