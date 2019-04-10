الجونة يعلن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، قائمة الفريق لمواجهة النادي الإسماعيلي غدًا، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس.

وضمت قائمة الفريق كل من:

هيثم محمد، عمر رضوان، محمود الغرباوي، أحمد سعيد “أوكا”، خالد صبحي، محمود الجزار، عمرو سعداوي، أحمد علي، جاتوش بانوم، سيرج اكا، محمد محسن “ليله”، محمد عبد الجواد، محمد نادي، إسلام عبد النعيم، شريف دابو، إسلام رشدي، أحمد حمدي، أحمد عيد عبد الملك، أحمد حسن مكي، أوسينو بوي.