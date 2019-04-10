ليفربول يقترب من نصف النهائي بثنائية في بورتو

اقترب فريق ليفربول الإنجليزي من العبور إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه بورتو البرتغالي 2 – صفر يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية.

وجاء هدفا الفوز لليفربول في الشوط الأول حيث تقدم الغيني نابي كيتا بهدف في الدقيقة الخامسة ثم أضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 26.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل حيث يكفي ليفربول الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف لكي يحجز مقعده في الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة الأخرى في دور الثمانية بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.