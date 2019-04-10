تكريم مدحت وردة أسطورة كرة السلة بعد اختيارة ضمن أفضل 10 مشاهير

أقام مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، احتفالية خاصة، بمقر النادي لتكريم نجم كرة السلة السابق مدحت وردة، بعد اختياره ضمن أفضل عشرة نجوم على مستوى العالم.

حضر الاحتفالية رئيس اتحاد السلة

الدكتور مجدي أبو فريخه ومحمد عبد المطلب ورؤساء وأعضاء نادي الاتحاد وسموحة والأهلي والأوليمبي والجياد وسبورتنج ومنطقة الإسكندرية والجيزة واللاعبون القدامى من جيله وأسرته.

وأشار مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد علي أن مدحت وردة يستحق الكثير من التكريمات وفقًا لقيمته الكبيرة.

وتقدم وردة بالشكر لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ومجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على الإحتفالية.

وقدم مصيلحي درع لمدحت وردة عليه شعار النادي وأشار فخره بتكريمة واختياره ضمن قائمة مشاهير العالم.