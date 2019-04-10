أبو ريدة ينهي مشكلة وسائل الإعلام المصرية في حفل القرعة

أنهى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية المشكلة الخاصة باعتماد دخول وسائل الإعلام المصرية لحفل مراسم قرعة البطولة المقرر اقامتها مساء يوم الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات. الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات. وبناء عليه قام الاتحاد الأفريقي بمنح الموافقة على القائمة التي تقدمت بها اللجنة الإعلامية للبطولة بالتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين بالكامل ، إضافة إلى ما سبق منحه من موافقات للصحفيين المصريين العاملين في وسائل إعلام أجنبية. وأكد المهندس هاني أبو ريدة تقديره وتقدير الاتحاد الأفريقي للصحفيين المصريين وجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لدورها الكبير المنتظر منها لإنجاح البطولة إن شاء الله.

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