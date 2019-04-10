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حسام حسن يختار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق

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اختار حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عن اختيار 20 لاعبًا  للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق بالإسكندرية استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الجمعة القادم بإستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن

منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة .

ضمت القائمة كلا من : محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ ، كريم يحيى ، السيد فريد ، محمود منصور ،

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أحمد صبحى ، أحمد أبو الفتوح ، إسلام صالح ، إبراهيم عبد القوى ، أحمد حمص ، إيدى إيمومو ، أوميد أوكرى ، محمود معاذ ، حسام حسن ، هشام بلحه ، أحمد مصطفى ، ديريك تسيبامبا ، عبد العزيز إمام ، عمر حبشى ، شريف رضا
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