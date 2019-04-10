حسام حسن يختار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق

اختار حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عن اختيار 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق بالإسكندرية استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الجمعة القادم بإستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمنمنافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.
ضمت القائمة كلا من : محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ ، كريم يحيى ، السيد فريد ، محمود منصور ،
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