كلوب: سجلنا أهدافًا رائعة وأمامنا مباراة أخرى صعبة

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بنتيجة المباراة بعد فوز الريدز على بورتو بثنائية، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة" لقد قدمنا جيدة

أمام بورتو ، كما خرجنا بنظافة شباك، كل شئ سار على ما يرام".وأضاف "بورتو 100% سيهاجم في مباراة الإياب بكل قوة ويجبأن نكون مستعدين لذلك، لكنني متأكد تمامًا من فريقنا".وتابع "أمامنا 90 دقيقة أخرى، أنا سعيد، علي أي حال، ستكون مباراة ثانية قوية بالتأكيد لقد سجلنا أهدافًا رائعة وسيطرنا على المباراة".

الجدير بالذكر أن الفريقان سيتواجهان في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.