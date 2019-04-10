أكد بوتشينيو المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه قدم أداءًا رائعًا أمام مانشستر سيتي، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال بوتشينيو في تصريحات عقب المباراة "لقد قدمنا أداءًا رائعًا أمام مانشستر سيتي، واستطاعنا في التغلب عليه في مباراةمثيرة للغاية من مباريات دوري أبطال أوروبا".
وتابع " استطاعنا هزيمة مانشستر سيتي المرشح الأول للحصول على الدوري الإنجليزي، لكنه لا يزال المرشح الأقوي للتأهل إلى نصف نهائي البطولة".
وعلق مدرب توتنهام على احتساب حكم المباراة
واختتم حديثه عن إصابة هاري كين مهاجم الفريق " حزين للغاية بعد إصابة كين بإلتواء في الكاحل".
واستطرد " اعتقد أن ديلف ظهير مانشستر سيتي لم يقصد إيذاء هاري كين وهذا ما شاهدناه في الفيديو".
كانت هذه تفاصيل خبر بوكينيو: مانشستر سيتي هو الأقرب للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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