بوكينيو: مانشستر سيتي هو الأقرب للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد بوتشينيو المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه قدم أداءًا رائعًا أمام مانشستر سيتي، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشينيو في تصريحات عقب المباراة "لقد قدمنا أداءًا رائعًا أمام مانشستر سيتي، واستطاعنا في التغلب عليه في مباراة

مثيرة للغاية من مباريات دوري أبطال أوروبا".

وتابع " استطاعنا هزيمة مانشستر سيتي المرشح الأول للحصول على الدوري الإنجليزي، لكنه لا يزال المرشح الأقوي للتأهل إلى نصف نهائي البطولة".

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وعلق مدرب توتنهام على احتساب حكم المباراة

ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، "القرار كان صعبًا للغاية، لكن اعتقد أن تقنية الفيديو تحتاج لبعض التصحيح، فهي تثير المشكلات أكثر مما تساعد".

واختتم حديثه عن إصابة هاري كين مهاجم الفريق " حزين للغاية بعد إصابة كين بإلتواء في الكاحل".

واستطرد " اعتقد أن ديلف ظهير مانشستر سيتي لم يقصد إيذاء هاري كين وهذا ما شاهدناه في الفيديو".