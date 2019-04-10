لجنة الحكام تنتظر "فلوس" الزمالك لاستقدام حكام أجانب لمباراة المصري

تنتظر لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، إرسال الزمالك مبلغ 25 ألف دولار، لاستقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق بعد غدٍ أمام المصري بالجولة الـ28 للدوري الممتاز، والتي ستقام على ستاد الجيش بالسويس.
وطلب رئيس الزمالك تعيين حكام أجانب للمباراة غير أن مسئولي اتحادالكرة طالبوه بإرسال المبلغ من أجل استقدام الطاقم الأجنبي، وحتى الآن لم يرسل مسئولي القلعة البيضاء قيمة استقدام الطاقم.
وتنتظر اللجنة الموقف النهائي للزمالك، لتحديد حكم مباراة الأهلي مع المقاصة خاصة وأن المباراتين تتطلبا حكام
كما يرتبط أمين عمر بإدارة مواجهة الإفريقي التونسي والصفاقسي بعد غدٍ الخميس. وتواجه لجنة الحكام أزمة في ضيق الوقت مع استقدام طاقم أجنبي لمباراة الزمالك والمصري سواء كان أجنبي أو عربي، خاصة مع ارتباط معظم الحكام المميزين بمباريات، خلال الساعات الجارية.
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