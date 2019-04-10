جوارديولا: سنحاول تعويض خسارتنا أمام توتنهام وسط جمهورنا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه قد لعب بشكل جيد وخلق العديد من الفرص، على الرغم من الخسارة أمام توتنهام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "وايت هارت لين" ضمن دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي: "لقد قدمنا مباراة رائعة في دوري الابطال وخلقنا الفرص بالاضافة إلى ركلة الجزاء التي تحصلنا عليها".

وأضاف "النتيجة ليست الافضل لكن قدمنا مباراة جيدة سنحاول العودة في مباراة الإياب على ملعبنا ، ليس لدي

شعور اننا لعبنا بشكل سئ والشوط الثاني كان أفضل".

وأشار "أعتقد ان تقنية الفيديو أثبتت ركلة جزاء، انا لم اشاهد الفيديو لأكد شئ، نحن وصلنا لمرماهم في اكثر من مناسبة وقمنا بالعديد من الفرص، لكننا سنحاول مع جمهورنا في مباراة الإياب".

الجدير بالذكر أن الفريقان سيتواجهان يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباراة إياب دور ربع النهائي من دوري الأبطال.