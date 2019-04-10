ختام فعاليات المهرجان الرياضي للكروس فيت لطلبة الجامعات الافريقية بأسوان

اختتمت مساء اليوم فعاليات المهرجان الرياضي للكروس فيت لطلبة وطالبات الجامعات الافريقية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة المركزية للتنمية الرياضية والتي اقيمت علي ملاعب نادي اسوان.

يأتي هذا المهرجان تأكيدا علي توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باختيار اسوان عاصمة للشباب الافريقي وزعامة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام.

حضر الختام كل من اللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنميةالرياضية ، وعمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ،وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابي ،وفتحي عبد الحافظ مدير مديرية الشباب

والرياضة بأسوان ، واللواء احمد سليمان رئيس نادى اسوان.

جاءت نتيجة اللقاء في مسابقات الفردي بنين بفوز مصر علي المركز الاول والثاني والرابع ، وحصلت نيجيريا علي المركز الثالث والخامس ، وفي مسابقات الفردي بنات حصلت مصر علي المركز الاول والثاني والثالث، بينما حصلت افريقيا الوسطي علي المركز الرابع ،وجاءت بوروندي في المركز الخامس، وجاءت نتيجة الجامعي بنين بحصول السودان علي المركز الاول والخامس، وحصلت نيجيريا

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علي المركز الثاني، وجاءت مصر في المركز الثالث، والسنغال في المركز الرابع ،وجاءت نتيجة الجماعي بنات بحصول رواندا علي المركز الاول، والسنغال في المركز الثاني، والسودان في الثالث . شارك في فعاليات اللقاء ١٧ دوله افريقية باجمالي ١٣٥طالب وطالبة وهيئة اشراف.

وشارك في اللقاء كل من مصر _ نيجيريا _ تشاد_ مالي _ تنزانيا_ غنيا بيساو _ السنغال_ افريقيا الوسطي _ رواندا _ بنين_ بوروندي_ النيجر _ غانا _ مالاوي _ الصومال _ بوركينا فاسو _ السودان. شهد حفل الختام عرضا رياضيًا لكليةالتربية الرياضية بأسوان الفائز بالمركز الثالث في لقاء العروض الرياضية للكليات المتخصصة بالأسكندرية عن حضارة مصر واختيار اسوان عاصمة للشباب الافريقى.