أبو تريكة ينتقد جوارديولا بعد سقوط مانشستر سيتي أمام توتنهام

انتقد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب خسارة فريقه أمام توتنهام، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وقال أبوتريكة خلال قناة "بي إن سبورت"، " جوارديولا أخطأ في إدارته للمباراة اليوم، فهو

المتسبب في الهزيمة أمام توتنهام".

وتابع " لا أعرف سبب تأخير تغيير ليروي ساني ودي برويين في الدقيقة 89 من المباراة، فكان يجب الدفع بهما مبكرًا، وكان يجب عليه أن يستبدل سيرجيو أجويرو بعد إضاعته ركلة جزاء

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لأنه فقد تركيزه".

واستدرك "التشكيل الذي دفع به جوارديولا لم يكن جيدًا، كما أنه لم يتعامل جيدًا مع المباراة".

وأردف " المدير الفني لمانشستر سيتي صعب المباراة على نفسه، بعد عدم قراءة المباراة جيدًا".

وخسر مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدف دون مقابل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصعب مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من الشهر الجاري.