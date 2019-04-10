شاهد.. ليفربول يُسقط بورتو ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا غاليًا على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أنفيلد رود، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول للمباراة،عن طريق نابي كيتا، ثم أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 26.

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول

أمام بورتو.

دخل ليفربول مباراة بورتو راغبًا في الفوز من أجل قطع خطوة في غاية الأهمية نحو الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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يذكر أن مباراة العودة بين ليفربول وبورتو في البرتغال، ستقام يوم الأربعاء الوافق 17 أبريل الجاري، لحسم المتأهل للدور نصف النهائي.

شاهد أهداف المباراة