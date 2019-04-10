رياضة | مفاجأة.. محمد يوسف ورط لاسارتي في فضيحة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. محمد يوسف ورط لاسارتي في فضيحة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت خسارة الأهلي المذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة تلقي بظلالها داخل أورقة القلعة الحمراء قبل أيام مباراة العودة.

وخسر النادي الأهلي بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمد يوسف المدرب العام بالجهاز الفني ورط مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في خطة المباراة أمام بطل جنوب إفريقيا، حيث طالب يوسف لاسارتي باللعب بثلاثة لاعبين في مركز خط الوسط بدلاً من اثنين وزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى صن داونز.

كما نصح يوسف مدرب القلعة الحمراء بعدم المجازفة الهجومية في المباراة أمام صن داونز واللعب على التعادل أو الخسارة بهدف نظيف على الأقل ليخرج بالمباراة إلى بر الأمان وهو ما تسبب في تجرأ بطل جنوب إفريقيا على الأهلي وتسجيل 5 أهداف دفعة واحدة في لقاء الذهاب.