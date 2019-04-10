رياضة | بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد "شادي الجيلاني" المنسق الإعلامي للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد "شادي الجيلاني" المنسق الإعلامي للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص جهاز فريق الكرة ولاعبي بيراميدز على الاحتفال بذكرى ميلاد المنسق الإعلامي للنادي الكابتن شادي الجيلاني وسط أجواء أسرية خاصة. Advertisements وحرص أحمد حسن عميد لاعبى العالم والمشرف على فريق بيراميدز وأحمد عفيفى المتحدث الرسمي باسم النادى ولاعبى بيراميدز على إحضار تورتة للاحتفال بعيد ميلاد المنسق الإعلامى للفريق قبل المران . ويستعد بيراميدز لمواجهة الإتحاد السكندرى الخميس المقبل فى الدورى.

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