رياضة | اتحاد الكرة: طاقم تحكيم عربي للقاء الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: طاقم تحكيم عربي للقاء الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن زيادة عدد الجمهور في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا "محل بحث" حاليًا.

وقال "سويلم" في تصريحات تليفزيونية: " حصلنا على موافقة الأمن بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الأهلي وصن داونز، وذلك لصعوبة موقف الأهلي بالبطولة بعد خسارته الفادحة في لقاء الذهاب، وزيادة هذا العدد محل بحث".

وأكد "سويلم" أن ملعب "برج العرب" كان مفترض إغلاقه منذ شهرين لإجراء بعض التجهيزات، لكنه كان الملاذ الوحيد للأندية والمنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وأضاف: " لقاء الزمالك وحسنية أغادير على ملعب الجيش بالسويس بحضور 10 آلاف متفرج وذلك لأن سعته الجماهيرية أقل من برج العرب".

ومن ناحية أخري كشف ثروت سويلم أنه تقرر تعيين طاقم تحكيم عرب لمباراة الزمالك والمصري وذلك بسبب ضيق والوقت وصعوبة استقدام حكام من أوروبا.