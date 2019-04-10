رياضة | أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جوارديولا بعد الخسارة ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ‏بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقب الخسارة من توتنهام بهدف في دوري الأبطال، إن الجميع يقول إن الفريق لم يلعب بشكل جيد، مؤكدا أنه لم يشاهد ذلك ولقد وصل اللاعبون عديد المرات إلى منطقة جزاء توتنهام.

وتعرض نادي مانشستر سيتي للهزيمة أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نعم لقد تحكمنا باللقاء، ولعبنا بشكل جيد. وسنرى كيف سنتغير في المباراة القادمة".

وتابع عن بيرناردو وديلف : "لقد شاهدت ديلف يؤدي بشكل جيد في الأيام القليلة الماضية، وميندي بعد اصابة 4-5 أشهر كان كثيرًا جدًا عليه أن يتم اشراكه، وبيرناردو لم يستطع اللعب".

وأضاف : "‏تحدثنا قبل اللقاء أن المباراة متكونة من 180 دقيقة، ولكن الأمور تبدو معقدةً الآن، ‏وسأشاهد المباراة وأراجعها، ثم سنحضر لمباراة كريستال بالاس في الدوري".