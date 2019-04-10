رياضة | أعضاء مجلس الأهلي يغسلون أيديهم من فضيحة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء مجلس الأهلي يغسلون أيديهم من فضيحة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مفاجأة من العيار الثقيل، رفض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي تحمل خسارة الأهلي المذلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.
وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام صن داونز بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا في عقر دار الأخير.
واتفق أعضاء مجلس الأهلي فيما بينهم على عدم التحدث مع الخطيب في القرارات المنتظرة ضد المدير الفني لاسارتي أو اللاعبين سواء بعد الهزيمة أو في حالة توديع البطولة رسمياً يوم السبت المقبل في مباراة العودة.
وأجمع أعضاء مجلس الأهلي أن الخطيب والجهاز الفني ولاعبي الفريق هم المسؤلين عن الهزيمة المذلة باعتبار أن المجلس فوض بيبو في إدارة شؤون الكرة وهو صاحب القرار الأول والأخير في هذا الأمر.