رياضة | أعضاء مجلس الأهلي يغسلون أيديهم من فضيحة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء مجلس الأهلي يغسلون أيديهم من فضيحة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة من العيار الثقيل، رفض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي تحمل خسارة الأهلي المذلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام صن داونز بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا في عقر دار الأخير.

Advertisements

واتفق أعضاء مجلس الأهلي فيما بينهم على عدم التحدث مع الخطيب في القرارات المنتظرة ضد المدير الفني لاسارتي أو اللاعبين سواء بعد الهزيمة أو في حالة توديع البطولة رسمياً يوم السبت المقبل في مباراة العودة.

وأجمع أعضاء مجلس الأهلي أن الخطيب والجهاز الفني ولاعبي الفريق هم المسؤلين عن الهزيمة المذلة باعتبار أن المجلس فوض بيبو في إدارة شؤون الكرة وهو صاحب القرار الأول والأخير في هذا الأمر.